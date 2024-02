Roma: assessora Ambiente, per restauro portale Bioparco investiti 160 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il restauro del portale monumentale del Bioparco di Roma, sono stati investiti 160 mila euro. "Un portale monumentale costruito nel 1911 e che da troppo tempo era in decadenza, una bellezza restituita alla città, il Comune ha investito 160 mila euro per otto mesi di lavori, che sono stati eseguiti dal Bioparco sotto il controllo della sovrintendenza capitolina". Lo ha detto l'assessora capitolina all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, nel corso dell'inaugurazione portale monumentale del Bioparco di Roma. "Un portale importante - ha aggiunto - per le migliaia di visitatori che vengono ogni anno al Bioparco, ma anche perché sta all'interno di Villa Borghese, e quelle impalcature e quella decadenza non si poteva più vedere. Questo restauro fa parte di un progetto di riqualificazione del Bioparco, il comune ha finanziato con 2 milioni di euro il nuovo sentiero della biodiversità, una parte di riqualificazione arborea nell'area centrale del Bioparco. Un luogo quindi sicuramente didattico, di svago, ma anche di ricerca e di tutela della biodiversità di Roma", ha concluso Alfonsi.(Rer)