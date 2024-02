Usa: vendite al dettaglio destagionalizzate in calo dello 0,8 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio destagionalizzate negli Stati Uniti sono scese dello 0,8 per cento a gennaio rispetto al mese precedente. Lo ha affermato il dipartimento del Commercio in una nota, secondo cui la perdita maggiore del previsto è arrivata dopo un forte giro di acquisti natalizi registrato a dicembre, che il rapporto ha rivisto in aumento dello 0,4 per cento. Escludendo le automobili, le vendite sono diminuite dello 0,6 per cento, anch'esse notevolmente inferiori all'aumento previsto. Sebbene i fattori tecnici possano aver esacerbato la diminuzione, un arretramento da parte dei consumatori - che rappresentano circa due terzi dell’attività economica - significherebbe prospettive di crescita più deboli quest’anno rispetto al 2023. Molti economisti si aspettano da tempo che tassi di interesse più elevati avrebbero soffocato la domanda per beni durevoli come automobili e case. Gli economisti intervistati dal "Wall Street Journal" avevano stimato che le vendite al dettaglio destagionalizzate sarebbero diminuite dello 0,3 per cento a gennaio rispetto al mese precedente. Escludendo il settore automobilistico, ci si aspettava che le vendite aumentassero leggermente, guadagnando lo 0,2 per cento. (Was)