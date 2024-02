Italia-Romania: Calovini, carcere in Paese di origine importante per Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'interno dei dodici ambiti di cooperazione in cui si articola la dichiarazione congiunta firmata oggi a Roma dalla premier, Giorgia Meloni, e dal primo ministro, Marcel Ciolacu, un punto particolarmente importante è quello della giustizia. Viene previsto, tra l'altro, che i detenuti condannati in via definitiva nei rispettivi Paesi possano scontare la pena nel Paese di origine. E' un punto su noi di Fratelli d'Italia ci siamo sempre battuti e che oggi, tenuto conto delle condizioni di sovraffollamento delle carceri riveste ancora più valore". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Giangiacomo Calovini, capogruppo in commissione Esteri alla Camera. (Rin)