Lavoro: Calderone, con Adi assegno a orfani di femminicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le proposte di revisione dell’Adi, l’assegno di inclusione, "una delle cose su cui sto riflettendo è di estendere gli interventi anche aglio orfani di femminicidio, perché ci sono tanti ragazzi che sono in difficoltà perché si sono trovati senza famiglia, nel frattempo sono diventati maggiorenni e hanno bisogno di un’attenzione sensibile”. Lo ha detto Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenendo durante l’intervista con il direttore de Il Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, in occasione dell’evento Welfare & HR Summit in corso oggi a Milano. "Ci sto riflettendo perché credo che sia un modo per dare una dimostrazione di attenzione a una necessità", ha concluso. (Rem)