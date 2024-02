Nord Macedonia: Kovacevski, socialdemocratici avranno un proprio candidato alle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione Socialdemocratica di Macedonia (Sdsm) presenterà un proprio candidato alle prossime elezioni presidenziali in Macedonia del Nord. Lo ha dichiarato il premier macedone, nonché leader dell’Sdsm, Dimitar Kovacevski. In un’intervista concessa all’agenzia d’informazione “Mia”, Kovacevski ha osservato che il candidato “condividerà i valori europei e non dividerà i cittadini in alcun modo”. Il leader della forza politica ha infine aggiunto che l'attuale presidente, Stevo Pendarovski, negli ultimi cinque anni “ha svolto molto bene il suo lavoro”. Le elezioni presidenziali si terranno nella Macedonia del Nord il 24 aprile 2024. Se nessun candidato riceverà la maggioranza dei voti, l'8 maggio si terrà un secondo turno, insieme alle elezioni parlamentari. L’attuale capo dello Stato, Stevo Pendarovski, è un esponente del partito politico Sdsm ed è stato eletto alle presidenziali tenute nel 2019.(Seb)