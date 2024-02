Fiumicino: assessore Roma, senza ordinanza Enac ci si arrende a tassisti e Ncc irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordinanza dell'Enac metteva la parola fine all'illegalità "nel settore taxi-Ncc dell'aeroporto di Fiumicino. Farne a meno significa fare un passo indietro sul fronte della lotta all'illegalità e arrendersi ad un sistema di procacciamento illegale delle corse e di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite dal Comune di Roma da parte di chi considera il turista solo un pollo da spennare. Non vogliamo e non fa bene all'immagine della Capitale d'Italia". Lo ha detto Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, moda e sport. "Stabilire in maniera chiara e trasparente un ordine per lavorare nello scalo romano da quando si entra in aerostazione a quando si carica il cliente - riprende Onorato- è un principio civile e giusto che l'Enac deve immediatamente riproporre". "Poi - conclude - a proposito di quanto dichiarato dal sindaco di Fiumicino Mario Baccini che chiede che i tassisti di Fiumicino abbiamo la possibilità di effettuare corse dal Leonardo Da Vinci direzione Roma nessuno lo ha messo in dubbio o contestato perché è un loro diritto sancito per legge e da sempre esercitato, altra cosa è ostacolare l'emanazione di una ordinanza che ripristina il percorso di legalità intrapresa da tempo presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino. Una follia inaccettabile". (Com)