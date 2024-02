Lombardia: Maione, il tavolo con i comuni c'è già, sempre pronti a discutere con enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lombardia ha già un tavolo istituzionale a cui partecipano i Comuni per concordare gli interventi. Siamo ovviamente a disposizione del Comune di Milano per un dialogo ulteriore, ma se l'assessore Grandi chiede nuove misure significa che quelle adottate finora dal Comune hanno fallito". Lo detto l'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione. "Imporre divieti in maniera ideologica non serve. I risultati non si ottengono con domeniche a piedi e con la chiusura di alcune vie al traffico, ma con interventi di sistema e di prospettiva. La Regione Lombardia – ha concluso Maione - sta adottando una politica di incentivi legati al rinnovo dei veicoli inquinanti, alla sostituzione degli impianti di riscaldamento obsoleti e agli investimenti in innovazione del sistema produttivo. I risultati si vedono: in vent'anni in Lombardia la concentrazione di pm10 è calata del 39% e quella di NO2 del 45%". (Com)