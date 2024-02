Agricoltura: Carra e Piloni (Pd), retromarcia destra mette nell'angolo le associazioni di categoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La parziale retromarcia fatta dalla destra rispetto alla macelleria sociale compiuta nei confronti degli agricoltori con l'ultima legge di bilancio è stata fatta dopo le proteste di chi era ed è in aperto conflitto con le associazioni di categoria e accogliendo le proposte che lo stesso PD aveva proposto in sede di bilancio, a dimostrazione del fatto che questo governo non ha nessuna idea e nessuna visione rispetto al mondo degli agricoltori. Non sappiamo a quale presidio abbia partecipato il ministro - che tra l'altro oggi era a Milano, mentre la manifestazione era a Roma - ma è sicuro che al centro delle critiche non c'è solo l'Europa, ma anche il governo e la stessa Regione Lombardia che ad oggi non ha ancora fatto una serie di cose che avrebbe potuto fare e che ormai quotidianamente ripetiamo: anticipare e velocizzare i pagamenti della Pac, semplificare le procedure burocratiche, attivare misure più efficaci contro la diffusione della peste suina africana, sostenere i produttori di latte e carne, rendere più efficiente la gestione della risorsa idrica". Così i consiglieri regionali del Pd Marco Carra e Matteo Piloni, capodelegazione e segretario in commissione Agricoltura del Consiglio regionale della Lombardia, rispondendo alle dichiarazioni del ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, dopo l'incontro di questa mattina con il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale Alessandro Beduschi, sulle criticità del comparto agricolo. (Com)