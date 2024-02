Italia-Romania: Tajani, relazioni bilaterali sono di straordinario livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni bilaterali tra Italia e Romania “sono di straordinario livello e siamo molto contenti di come si è svolta la giornata politica di oggi, con incontri bilaterali, tra delegazioni e la sottoscrizione di accordi”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, intervenuto al “Business Forum Italia-Romania” in corso alla Farnesina in occasione del vertice intergovernativo tra Italia e Romania. “Una situazione molto positiva. Relazioni che sono solide e basate sulla storia, su una comune identità neolatina” e “con tantissime imprese italiane che operano in Romania”, ha detto Tajani. “L’obiettivo – ha concluso – è quello di rafforzare il legame politico che deve essere sempre di più un legame anche economico”.(Res)