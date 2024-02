Crosetto: ministero Difesa, dimesso oggi dall’ospedale, condizioni buone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato dimesso nel primo pomeriggio di oggi dall'ospedale San Carlo di Nancy, dove era ricoverato per una lieve pericardite. Lo riporta una nota del ministero della Difesa. Le condizioni del ministro sono buone e, anche in ospedale, durante la degenza, ha continuato a svolgere le sue funzioni, lavorando sui dossier più importanti e rimanendo in contatto con il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e con il suo gabinetto. "Desidero ringraziare tutti gli italiani per gli innumerevoli messaggi di solidarietà ricevuti in questi giorni", ha affermato Crosetto, che poi ha aggiunto: "La vicinanza che mi hanno dimostrato tanti cittadini è lo stimolo migliore per continuare a lavorare con determinazione e impegno al servizio del Paese, per la difesa e la sicurezza dell'Italia". (Com)