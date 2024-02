Irlanda del Nord: esecutivo stanzia più di 800 milioni euro per retribuzioni settore pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova prima ministra dell'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, ha affermato che l'esecutivo di Stormont ha "accettato 685 milioni di sterline (più di 800 milioni euro) per fornire una retribuzione equa ai lavoratori del settore pubblico". Il mese scorso, circa 150 mila lavoratori del settore pubblico hanno preso parte al più grande sciopero della storia recente dell'Irlanda del Nord. I sindacati avvertono che le iniziative aumenteranno se le loro richieste salariali non verranno soddisfatte. La parità salariale con il resto del Regno Unito è una questione centrale per i lavoratori, dopo che due anni di sospensione dell'esecutivo hanno contribuito a problemi a lungo termine nel settore pubblico. (Rel)