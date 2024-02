Sardegna: programmazione, con comitato sorveglianza avvio operativo Fers 2021-2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR Sardegna 2021-2027, che si è riunito in adunata plenaria questa mattina al T-Hotel alla presenza dei rappresentanti della Commissione Europea, del Governo, della Regione e del Partenariato istituzionale, ha dato ufficialmente avvio operativo alla nuova programmazione. L’Autorità di Gestione del Programma, Luca Galassi, in apertura ha ricordato il percorso che ha dato vita al nuovo PR FESR Sardegna, finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. La prima parte della mattinata è stata dedicata al POR FESR 14-20 con la presentazione di alcune buone pratiche. Il 21 dicembre 2022 la Giunta Regionale ha effettuato la Presa d'atto del Programma Regionale FESR Sardegna per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, Programma che era stato approvato dalla Commissione europea il 26 ottobre 2022. Nel luglio del 2023, invece, sono stati approvati i criteri di selezione. Ma è proprio il 2024 l’anno in cui il nuovo PR FESR Sardegna entra operativamente nel vivo, preceduto dalla ricognizione delle proposte progettuali e dall’incontro del partenariato, interlocutore privilegiato per una costruzione che è sempre stata condivisa al fine di raggiungere i risultati migliori e intercettare in modo efficace i bisogni dei cosiddetti portatori di interesse e possibili beneficiari. Il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) è il principale strumento finanziario per favorire la crescita economica e occupazionale delle regioni europee e per appianarne disparità e squilibri di sviluppo. Il PR FESR Sardegna 2021-2027 ha l'obiettivo di favorire una transizione sostenibile della Sardegna, in accordo con la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile e gli obiettivi di Sardegna 2030. (segue) (Rsc)