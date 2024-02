Sardegna: programmazione, con comitato sorveglianza avvio operativo Fers 2021-2027 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di Sorveglianza ha rappresentato l’occasione per rendere pubblico anche il cosiddetto Calendario degli Avvisi, una novità che risponde a un’esigenza di maggior informazione e trasparenza, fortemente raccomandati da Bruxelles: si parte nel primo trimestre del 2024 con la pubblicazione dell’Avviso sugli “Interventi di salvaguardia della Rete Natura 2000” rivolto ai soggetti pubblici (Priorità 3). Nel corso dell’anno previsti anche gli Avvisi su Manifestazione di interesse per la selezione dei Progetti di partecipazione culturale attraverso PPP innovativi (Priorità 5), Creazione dei distretti energetici per l’efficientamento dei processi produttivi delle imprese (Priorità 3), Interventi a favore degli enti locali per l’efficientamento energetico e l’illuminazione pubblica (Priorità 3) e, infine, l’Avviso Voucher formativi per personale delle imprese (Priorità 1). Sono circa 136 i milioni di euro di dotazione finanziaria per gli avvisi in programma nel 2024. I tre temi trasversali del PR FESR 21 -27 sono: Valutazione Ambientale: nel Programma l'adattamento ai cambiamenti climatici non è stato previsto solo per le misure strettamente legate alla sfera ambientale, ma è garantito in senso trasversale attraverso la definizione di specifici criteri di ammissibilità e di valutazione degli interventi; Parità di Genere: il PR FESR 21-27 destina alle azioni ad essa connesse un ammontare di 314 milioni di euro; Miglioramento dell’azione amministrativa: altro tema trasversale di rilevante importanza a cui sono destinati circa 23 milioni di euro, oltre alle risorse per l'assistenza tecnica. (Rsc)