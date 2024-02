Serbia: ministro Esteri sostiene che riunione Consiglio sicurezza Onu su Kosovo sarà aperta al pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha dichiarato che, secondo informazioni non ufficiali in suo possesso, la riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla situazione in Kosovo "sarà aperta al pubblico". Dacic, ospite dell'emittente radiotelevisiva "Rts", ha affermato di aver ricevuto un messaggio in tal senso dall'omologo della Guyana, in missione permanente nel Consiglio di sicurezza. Il ministro di Belgrado ha sottolineato che negli ultimi giorni "ci sono state forti pressioni affinché la sessione restasse chiusa al pubblico dai Paesi occidentali e da quelli provenienti dall'Unione europea". Dacic ha quindi annunciato che il Paese sarà rappresentato dal presidente Aleksandar Vucic. (Seb)