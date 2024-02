Kosovo: Vucic, decisioni Pristina possono causare danni irreparabili per nostri connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni del Kosovo creano deliberatamente condizioni insopportabili per la vita della popolazione serba e sferrano attacchi sistematici contro la popolazione civile. Una situazione del genere, in assenza di una reazione adeguata, può causare danni irreparabili alla sopravvivenza della popolazione serba nel territorio. Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic nel suo intervento alla riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'Onu di New York sulla situazione in Kosovo. La sessione si è tenuta su istanza della Serbia e a tal proposito Vucic ha sottolineato che la decisione della Banca Centrale del Kosovo di abolire le transazioni di pagamento in dinari serbi tra il Kosovo e la Serbia dal primo febbraio è stata la ragione diretta per cui è stata richiesta. "Con la decisione unilaterale di abolire il dinaro, Pristina è ricorsa all'uso illegale dell'euro, che ha continuato a creare condizioni insopportabili per la vita dei serbi", ha detto il presidente serbo, secondo cui, "con questa decisione si continua ad attaccare i serbi e le altre popolazioni non albanesi del Kosovo", perché, ha aggiunto, "la loro sopravvivenza nel territorio della provincia serba meridionale dipende in gran parte direttamente dai fondi in dinari provenienti dal bilancio della Repubblica di Serbia". Vucic ha rimarcato che "l'euro non è una valuta legale in Kosovo, ma viene trattata come tale". (segue) (Seb)