Kosovo: Vucic, decisioni Pristina possono causare danni irreparabili per nostri connazionali (2)

- Il presidente della Serbia ha quindi ricordato che in quattro comuni del nord del Kosovo dove vive la maggioranza della popolazione serba "si sono svolte elezioni illegittime, che i serbi hanno boicottato" e ha evidenziato che "prima del 2021 e dell'arrivo del premier kosovaro Albin Kurti" al potere, "ci sono stati 669 attacchi a sfondo etnico, mentre dall'arrivo di Kurti questo numero è aumentato del 300 per cento", ha spiegato. Alla fine dell'intervento il capo dello Stato serbo ha sostenuto che il Paese balcanico "non è il burattino di nessuno, né degli Stati Uniti, né della Russia, ma uno Stato libero, indipendente e libertario". "Qualcuno deve capire che secondo la Carta delle Nazioni Unite e la Risoluzione 1244, l'unica integrità territoriale che è stata violata è l'integrità territoriale della Serbia. Non ci sono altri Paesi in cui è stata violata", ha concluso Vucic. (segue) (Seb)