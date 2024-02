Kosovo: Vucic, decisioni Pristina possono causare danni irreparabili per nostri connazionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento l'ambasciatrice degli Stati Uniti all'Onu, Linda Thomas-Greenfield, ha dichiarato che Washington ha "espresso riserve" sulla decisione di fare dell'euro la moneta unica del Kosovo e ha invitato Pristina a rinviare l'attuazione di tale decisione. "La decisione è stata presa senza un'adeguata preparazione e senza consultare la popolazione locale. Chiediamo che l'inizio dell'attuazione di questo piano venga rinviato con urgenza fino a quando non saranno definite procedure adeguate in conformità con gli standard europei", ha affermato Thomas-Greenfield. L'ambasciatore cinese all'Onu, Zhang Yun, ha valutato da parte sua nell'intervento che le mosse delle autorità di Pristina "hanno avuto un enorme impatto sulla vita dei serbi del Kosovo e hanno causato tensioni e panico" che la Cina considera "molto gravi". Pechino ha quindi chiesto alla rappresentante speciale del Segretario generale e capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik) Caroline Ziadeh, di "esigere l'abolizione delle decisioni illegali e irragionevoli di Pristina" e alle autorità provvisorie di Pristina di "rinunciare senza indugio a tali decisioni". La stessa Ziadeh all'inizio della riunione, in collegamento video, aveva affermato che "le decisioni e le azioni unilaterali di pristina contribuiscono alla destabilizzazione del Kosovo". (Seb)