Serbia-Grecia: Mitsotakis, posizione di Atene sul Kosovo resta invariata

- La posizione della Grecia sul Kosovo “resta invariata”. Lo ha ribadito oggi il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, in una conferenza stampa congiunta con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, oggi a Belgrado. La Grecia è uno dei 5 Stati membri dell’Unione europea che non riconosce il Kosovo come Stato indipendente. Il primo ministro di Atene ha poi sottolineato che “il dialogo è l’unica via” per arrivare ad una soluzione della questione kosovara. Mitsotakis ha infine osservato che la Serbia presenta l’economia più sviluppata all’interno della regione dei Balcani occidentali e ha ribadito “il fermo sostegno” di Atene al processo di adesione di Belgrado all’Unione europea.(Gra)