Serbia-Grecia: Mitsotakis a Belgrado per rilanciare i rapporti economici e politici bilaterali

- Il premier greco Kyriakos Mitsotakis è stato oggi a Belgrado per rilanciare i rapporti bilaterali con la Serbia, sia a livello economico, soprattutto in energia e trasporti, sia a livello politico, stante il fermo sostegno di Atene al processo di integrazione europea di Belgrado e il suo perdurante non riconoscimento del Kosovo. Mitsotakis è arrivato la sera di domenica nella capitale serba, seguito da quattro ministri e da una delegazione imprenditoriale. Il presidente Aleksandar Vucic si era detto felice di ospitare "un grande amico" della Serbia e ha aggiunto di essere “orgoglioso del nostro rapporto personale”, oltre a credee che "otterremo grandi risultati nel miglioramento della cooperazione tra popoli fratelli, quello serbo e greco". (segue) (Seb)