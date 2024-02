Serbia-Grecia: Mitsotakis a Belgrado per rilanciare i rapporti economici e politici bilaterali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte delle relazioni politiche, il presidente serbo ha quindi ribadito che Serbia e Grecia "si sono sempre sostenute reciprocamente sul tema dell'integrità territoriale". "Credo che anche in futuro sarà così", si è augurato Vucic, sostenendo che Belgrado "è fermamente determinata ad accelerare il percorso verso l'Unione europea". In merito alla questione kosovara, il primo ministro ellenico ha ribadito che la posizione della Grecia - uno di cinque Stati membri dell'Ue che non riconosce l’indipendenza del Kosovo - "resta invariata", sottolineando che "il dialogo è l'unica via" per arrivare a una soluzione sul tema. Mitsotakis ha infine osservato che la Serbia è l'economia più sviluppata nella regione dei Balcani occidentali, ribadendo "il fermo sostegno" di Atene al processo di adesione di Belgrado all'Ue. (segue) (Seb)