Albania-Italia: ministero Tirana, accordo con Roma su pensioni in vigore dopo ratifica dei Parlamenti

- L’accordo sui contributi pensionistici e di previdenza sociale tra Albania e Italia dovrà essere ratificato dai rispettivi Parlamenti prima di entrare in vigore. E’ quanto precisato dal ministero degli Esteri di Tirana secondo quanto riferisce l’agenzia albanese “Ata”. Dopo questo passaggio, precisa ancora il dicastero, avverrà lo scambio dei documenti di ratifica e l’accordo entrerà in vigore contemporaneamente all'accordo amministrativo sulla legislazione di attuazione. Secondo i dati rilanciati dall’agenzia d’informazione "Ata”, sono circa 550 mila i cittadini albanesi e circa 20 mila i cittadini italiani che beneficeranno dall'entrata in vigore dell'accordo. Accordi simili sono stati finora firmati da Tirana con Austria, Macedonia del Nord, Belgio, Montenegro, Repubblica Ceca, Romania, Germania, Turchia, Ungheria, Svizzera, Canada, Bulgaria, Kosovo, Croazia e Lussemburgo. (segue) (Alt)