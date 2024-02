Serbia: comandante Guardia nazionale Ohio, a Belgrado dati 66 veicoli corazzati Humvee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa un mese fa l'ambasciatore Usa in Serbia Christopher Hill aveva comunicato al presidente serbo Aleksandar Vucic che gli Stati Uniti avevano accettato la richiesta del Kosovo per l'acquisto di missili anticarro Javelin. Alla notizia Vucic aveva affermato che le informazioni erano "una grande delusione" per la Serbia, ma che Belgrado, insieme agli Stati Uniti, avrebbe lavorato "per preservare le relazioni bilaterali". "Per noi è della massima importanza che la pace nella regione non venga turbata e che la Serbia continui ad agire in modo responsabile e contribuisca alla stabilità nei Balcani", aveva commentato il capo dello Stato serbo. (Seb)