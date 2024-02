Serbia: Mattarella invia messaggio a Vucic in occasione Festa nazionale, ci lega rapporto ancora più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Sergio Mattarella ha inviato un messaggio di auguri all'omologo serbo, Aleksandar Vucic, in occasione della Festa nazionale del Paese balcanico che cade il 15 febbraio. Lo riporta la stampa di Belgrado. "L'anno scorso abbiamo assistito ad un ulteriore approfondimento della cooperazione tra Belgrado e Roma, che ha reso possibile un legame ancora più forte tra i nostri Paesi e i nostri popoli. Questo legame storico si basa sul costante sostegno dell'Italia alle aspirazioni della Serbia a diventare membro della famiglia europea. Auspicando un'accelerazione di tali negoziati, ho fiducia che il vostro Paese continuerà, con impegno e senso di responsabilità, ad avanzare sulla via delle riforme, nonché nel processo volto alla normalizzazione delle relazioni con il Kosovo, che è un fattore centrale per la stabilità della regione. Signor presidente, riceva i sinceri auguri per il suo benessere personale e per il prospero futuro della Repubblica di Serbia", si legge, tra l'altro, nelle congratulazioni inviate da Mattarella. (Seb)