Cdp: Scannapieco, combinazione nostre risorse con quelle regionali può contribuire a crescita Paese

- La combinazione tra risorse di Cassa depositi e prestiti e risorse regionali, spesso derivanti da fondi europei, può essere una combinazione che dà un forte contributo alla crescita. Lo ha detto l'amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco, a margine dell'evento su Strumenti e iniziative per lo sviluppo sostenibile, a Roma. In questa ottica, ha proseguito Scannapieco, “la giornata di oggi è stata operativa, molto pragmatica, con tavoli su sanità, aspetti immobiliari, social housing e rigenerazione urbana, supporto alle imprese delle Regioni e infrastrutture e supporto alla Pa, e ha consentito sia a Cdp di spiegare cosa può fare, quindi non solo finanziamenti ma anche consulenza e supporto alla programmazione degli investimenti, ma anche alle regioni di scambiarsi esperienze che hanno fatto con noi e che stanno facendo tra di loro”. “È stata una riunione proficua perché sono venute in mente idee di utilizzo delle risorse pubbliche che alcune regioni hanno implementato con noi e altre non avevano pensato di fare”, ha concluso. (Rin)