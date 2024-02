Milano: Toccalini (Lega), solidarietà ai ragazzi della Bocconi sospesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia della sospensione per 6 mesi dall'Università Bocconi di alcuni ragazzi, "rei di aver criticato sui social l'istituzione di bagni gender fluid, ci lascia basiti. Siamo in un paese democratico dove la libertà di espressione è sacrosanta, così come il diritto di critica anche se esercitato con espressioni che esulano dal politicamente corretto. Un abbraccio ai ragazzi, nei prossimi giorni saremo davanti alla Bocconi a portare la nostra solidarietà". Lo comunica in una nota Luca Toccalini, deputato e segretario federale Lega Giovani. (Com)