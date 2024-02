Rai: FI, nessuno spazio per terrorismo, solidarietà a Sergio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutta la nostra solidarietà all'amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, per le minacce ricevute dopo la lettura di un comunicato di solidarietà al popolo israeliano durante la 'Domenica in' del dopo Sanremo. E' inaccettabile pensare che il servizio pubblico e la conduttrice Mara Venier abbiano mai voluto censurare la voce degli artisti. Mettere sotto scorta l'amministratore delegato della Rai significa aver perso completamente il senso del significato pace e giustizia che tutti ricerchiamo. La violenza di questi giorni rispecchia una parte minoritaria del Paese che non ci rappresenta. Abbiamo sempre sostenuto due popoli e due stati. Ma nessuno spazio per il terrorismo". Lo afferma il gruppo di Forza Italia in Vigilanza Rai composto da Rita Dalla Chiesa, Maurizio Gasparri, Andrea Orsini e Roberto Rosso, su quanto di grave accaduto in questi giorni.(Rin)