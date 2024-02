Infrastrutture: assessore Bilancio Lazio, 180 milioni nel 2024 per interventi stradali, pianificazione efficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo piano organico da 1,1 miliardi di euro per le strade del Lazio prevede "una pianificazione di fabbisogno: man mano le risorse saranno reperite, saranno destinate per gli interventi previsti nella programmazione. Questa pianificazione consente all'amministrazione di sapere dove allocare le risorse e garantire i tempi di spesa. Complessivamente si tratta di 1,1 miliardi di investimenti: abbiamo reperito quasi 200 milioni di euro, che sono accantonati a bilancio. In particolare, nel 2024 le risorse sono quasi completamente reperite e ammontano a circa 180 milioni di euro per gli interventi stradali". Lo ha detto l'assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, presentando il primo piano della rete viaria, presso la sede della giunta regionale. (segue) (Rer)