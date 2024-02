Infrastrutture: assessore Bilancio Lazio, 180 milioni nel 2024 per interventi stradali, pianificazione efficiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo registrato una grande criticità stradali, quindi faremo manutenzione straordinaria e ordinaria", ha spiegato l'assessore. Per quanto riguarda le tempistiche dei cantieri, "nel 2024 ci sono le opere già finanziate, ovvero appalti già eseguiti con Astral che ha degli accordi quadro con aziende che si sono aggiudicate gli appalti. Pertanto molti cantieri sono già aperti e altri lo saranno, la programmazione è in divenire - ha precisato l'assessore Righini -. Entro il 28 febbraio daremo la pianificazione al governo, al Mit, rispetto a 5,8 milioni. Arrivano le risorse, le destinato e Astral assegna i lavori per essere tempestivi nell'utilizzo delle risorse. Anche sulla capacità di spesa si misura l'efficienza di una amministrazione. Sarà una sfida decisiva per il futuro. Abbiamo imboccato la strada giusta", ha concluso Righini. (Rer)