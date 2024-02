Fvg: Dreosto (Lega), vergognoso che insegnante definisca “eroi” terroristi di Hamas, informativa a Valditara e Piantedosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parole “vergognose e indecenti” da parte di un insegnante. Il senatore e segretario regionale della Lega in Friuli Venezia Giulia, Marco Dreosto, ha annunciato di avere inviato un’informativa al ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, e al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in merito alle dichiarazioni, riportate dal quotidiano “Il Gazzettino”, di Amer Hasan, insegnante e rappresentante della comunità palestinese in Friuli Venezia Giulia tra i promotori del corteo pro-Palestina in programma sabato a Pordenone, che ha definito “eroi” i terroristi di Hamas. “È intollerabile che chi dovrebbe insegnare ai nostri figli un'educazione imparziale, basata sulle libertà e sui principi di tolleranza e rispetto della democrazia inneggi a un gruppo terroristico che ha compiuto un massacro il 7 ottobre uccidendo donne, civili inermi, bambini, macchiandosi dei peggiori crimini antisemiti, uccidendo ebrei solo perché ebrei”, afferma Dreosto in una nota. “Lo Stato italiano riconosce Hamas come un'organizzazione terroristica e come tale deve essere trattata. Non si può accettare che un docente - per giunta pubblico - possa considerare dei pericolosi islamisti come degli 'eroi'. Che valori trasmette durante le sue lezioni? Con che imparzialità insegnerà o discuterà con i suoi alunni sulle questioni di attualità?”. Da qui la decisione del senatore della Lega di trasmettere un'informativa al ministro dell'Istruzione, “per una valutazione sulla conformità di questo professore all'insegnamento pubblico”, e al ministro dell'Interno “per le dovute valutazioni dei rischi che il corteo, organizzato proprio dallo stesso insegnante a Pordenone, non diventi un pericolo per la sicurezza dei nostri cittadini e un megafono per movimenti islamisti e terroristi come Hamas. Mi auguro – conclude Dreosto - che la sinistra regionale, a partire dall'ex sindaco di Udine Honsell, che ha già comunicato la sua adesione alla manifestazione, prenda le distanze e annulli la sua partecipazione". (Frt)