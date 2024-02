Ucraina-Polonia: Shmyhal a colloquio con omologo Tusk, focus su proteste al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro polacco, Donald Tusk. Come ha affermato lo stesso Shmyhal su Telegram, al centro del colloquio è stata la situazione al confine ucraino-polacca e i rischi associati alle proteste degli agricoltori polacchi. Il premier ucraino ha dichiarato che la "retorica radicale in questa materia è inaccettabile", condannando un recente incidente al confine, quanto gli agricoltori polacchi hanno rovesciato in protesta un grano da un camion ucraino sulla strada. Shmyhal ha suggerito all'omologo di trovare una soluzione al conflitto che sosterrà gli agricoltori ucraini senza causare danni agli agricoltori polacchi. "Allo stesso tempo, il volume delle importazioni dalla Federazione Russa e da Paesi terzi nell'Ue, in particolare dei cereali, sta crescendo - ha proseguito Shmyhal -. Ucraina e Polonia devono unire le forze per impedire ai prodotti russi di entrare nel mercato europeo". Infine, il primo ministro ucraino ha evidenziato la necessità di rimanere "uniti contro le sfide comuni e i nemici che minacciano la sicurezza dell'Europa", ringraziando anche il popolo polacco del sostegno. (Kiu)