Roma: D'Amato (Azione), sabato a Ostia sit-in per sicurezza stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato mattina alle 11.00, saremo a Ostia in Piazza della Stazione Vecchia, insieme ad Azione Municipio X per dire basta alle stragi sulle strade. Chiediamo con forza maggiore attenzione a questo tema. Lo annuncia, in una nota, il consigliere della Regione Lazio e promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure, Alessio D'Amato. "I dati sono sempre più drammatici - aggiunge - e ogni giorno segnaliamo incidenti e purtroppo è di oggi la notizia di un altro pedone morto ad Acilia, una signora di 82 investita da auto. Dobbiamo fare in modo che vengano applicate nelle nostre città le direttive europee, innanzitutto la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, proteggere gli utenti deboli della strada, pedoni e ciclisti, e puntare sulla prevenzione, partendo dall'educazione stradale nelle scuole. Ecco perché ho lanciato la Petizione Lazio Strade Sicure patrocinata dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – Aifvs, che si può firmare sul sito www.laziostradesicure.it rivolta al Consiglio regionale del Lazio". (segue) (Com)