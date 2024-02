Roma: D'Amato (Azione), sabato a Ostia sit-in per sicurezza stradale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sit-in per la sicurezza stradale, lanciato da Azione Municipio Roma X per sostenere la Petizione Lazio Strade Sicure e dire basta alle stragi sulle strade, sabato 17 febbraio alle 11.00 – a Ostia, Piazza della Stazione Vecchia (Davanti alla sede del Municipio X) - insieme ad Alessio D'Amato Consigliere regionale di Azione e promotore della legge Lazio Strade Sicure, Andrea Bozzi Consigliere municipale di Azione, Raffaella Vecchiarelli Coordinatore Municipio X di Azione, Flavia De Gregorio e Francesco Carpano Consiglieri comunali di Azione. Con la partecipazione di Sergio Toscano responsabile sede di Roma dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada aps – Aifvs. (Com)