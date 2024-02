Roma: Silvestri (M5s), bellissima notizia cittadinanza onoraria ad Assange

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Silvestri, capogruppo M5s alla Camera, in una nota dichiara: "Il riconoscimento della cittadinanza onoraria per Assange è una bellissima notizia, che riempie di onore Roma e i romani e paga le nostre numerose battaglie per la libertà di informazione. In questi anni i diritti fondamentali di Julian Assange sono stati ripetutamente violati, naturalmente questa notizia non può sanare le ingiustizie che Assange ha subito, ma è un passo nella giusta direzione". (Com)