Speciale scuola: Italia-Usa, Valditara incontra ambasciatore, istruzione strategica per crescita dei Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho ricevuto al ministero dell'Istruzione e del Merito l'ambasciatore statunitense in Italia Jack Markell. L'incontro si è svolto in un clima di grande cordialità, ribadendo i valori comuni che sono alla base della forte amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti". Lo scrive su X il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "Si è parlato tra l'altro del programma del prossimo G7 a guida italiana: grande condivisione per i temi proposti, dalla personalizzazione della didattica alla lotta al bullismo, dall'uso corretto di AI alla valorizzazione del ruolo degli insegnanti, dalla lotta alla dispersione al collegamento fra scuola e mondo del lavoro. Comune la consapevolezza che l'istruzione è strumento strategico per la crescita dei Paesi", conclude. (Rin)