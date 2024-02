Speciale scuola: M5s, rigettiamo visione Valditara fondata solo su repressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rigettiamo la visione a senso unico di Giuseppe Valditara di una scuola fondata esclusivamente sulla repressione, sulla punizione e sulla coercizione. Così in una nota gli esponenti del Movimento 5 stelle in commissione Cultura alla Camera e al Senato. “Nessuno giustifica in alcun modo il danneggiamento degli istituti, ma dalle parole del ministro traspare il malcelato intento di reprimere il dissenso in maniera indiscriminata, introducendo un clima ostile con l'obiettivo di incuterr negli studenti la paura della protesta. Da Valditara oltre la repressione c'è il nulla. Nessun impegno per il sostegno psicologico, tagli e indebolimento della rete scolastica. Non è sano che un ministro si esprima solo per incutere timore agli studenti minacciando sanzioni. La scuola è il luogo del pensiero critico, non del pensiero unico che vorrebbe Valditara”, aggiungono. (Rin)