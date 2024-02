Speciale scuola: Flc Cgil, da Valditara "bullismo istituzionale" per richiesta danni a occupanti del Severi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una vera e propria intimidazione da 'bullismo istituzionale' ". Così la Flc Cgil definisce, in una nota, l'affermazione del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara (“Stiamo studiando una norma per far sì che chi occupa, se non dimostra di non essere coinvolto nei fatti, risponda civilmente dei danni che sono stati cagionati”) in visita al liceo Severi Correnti di Milano dopo l’occupazione che avrebbe causato danni per circa 70mila euro. "Una intimidazione - prosegue la Cgil - che si iscrive nella idea autoritaria del Ministro per cui 'l'umiliazione è educativa' e l'obbedienza in sé è un dovere inderogabile, in un modello di scuola dove non è prevista critica o replica, figuriamoci la protesta. Come Flc Cgil di Milano condanniamo senza esitazione questo modello, che fa male agli studenti, ma che colpisce di continuo anche i diritti di tutti i lavoratori delle scuola. E che non rappresenta affatto una risposta minimamente adeguata al profondo disagio sociale che si esprime nella scuola, purtroppo anche con l'aumento di episodi intollerabili di violenza". "Il compito della scuola e il nostro auspicio - evidenzia il sindacato - è che ora tutti si contribuisca a ricomporre la comunità scolastica, profondamente ferita da quanto accaduto. La giusta risposta sta nella condivisione (l'esatto opposto della competizione e della umiliazione) e nella partecipazione (l'esatto opposto del comando e del culto dell'obbedienza), in una parola nella democrazia: concetto che pare oscuro al Ministro che si dichiara 'del Merito' ma che si dimostra 'della Paura' e dell'Istruzione". (Com)