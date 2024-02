Speciale scuola: Valditara, chi devasta gli istituti scolastici merita 5 in condotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al 'Severi' ho visto dei danni molto rilevanti. Computer distrutti, lavagne elettroniche inservibili. Questi danni, che ammontano a più di 70 mila euro, sono danni che rovinano il futuro ai nostri ragazzi perché i giovani, 1.500 ragazzi, hanno perso settimane di scuola e sono in didattica a distanza. Io credo che chi tenga comportamenti di questo tipo debba prendere 5 in condotta. Dopodiché sarà l'autonomia della scuola a decidere”. A dirlo è stato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo a “Cinque minuti”, su Rai1. “Un conto è l'occupazione - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo -, un conto è occupare e devastare una scuola, e questa è stata devasta. Ragazzi che a causa dei danni cagionati bloccano una scuola per settimane, che danneggiano l'erario per decine e decine di migliaia di euro, che maturità hanno dimostrato?“. (Rin)