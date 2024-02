Speciale scuola: Manzi (Pd), governo boccia proroga anno accademico università

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo, è stato bocciato l'emendamento presentato al decreto Milleproroghe dal gruppo Pd della commissione Cultura per attuare anche per quest'anno la proroga dell'anno accademico e, così, aiutare tanti studenti universitari che, nelle scorse settimane, avevano rivolto un appello unitario a tutte le forze politiche". Lo dichiara Irene Manzi, capogruppo del Pd in commissione Istruzione alla Camera. "Negli ultimi tre anni, infatti, è stato prorogato l'anno accademico di fronte alle evidenti difficoltà riconosciute agli studenti durante la crisi Covid - aggiunge la deputata -, ma i ragazzi iscritti in quegli anni, e che quindi hanno subito le conseguenze della crisi sociale ed economica, non hanno ancora completato il proprio percorso accademico. Sarebbe stato importante approvare l’emendamento che faceva proprie le ragioni di chi, iscritto nell’anno accademico 2020/21 ad una triennale o a chi frequenta corsi di laurea a ciclo unico, non ha ancora potuto beneficiare della proroga negli scorsi anni, ottenendo uno slittamento in avanti dell’anno accademico". (Rin)