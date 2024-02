Speciale scuola: Veneto, assessore Istruzione, valorizziamo conoscenza linguaggio musica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Valorizziamo la conoscenza del linguaggio universale della musica". Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, esprimendo la propria soddisfazione per il concerto avvenuto ieri sera, presso il teatro Da Ponte di Vittorio Veneto, ad opera dell'orchestra della Rete dei licei musicali del Veneto coordinata, in qualità di capofila, dall'Educandato statale "San Benedetto" di Montagnana. "Un'occasione molto importante - ha sottolineato Donazzan - per valorizzare l'impegno e lo studio degli studenti, che dopo tanto esercizio e prove, hanno avuto la possibilità di esibirsi su un palcoscenico prestigioso di fronte a un pubblico adulto. Un'opportunità per cimentarsi nella musica d'insieme, attraverso un'orchestra composta dagli allievi provenienti dagli otto licei musicali del Veneto. La Regione del Veneto promuove e sostiene lo sviluppo e l'arricchimento della sensibilità artistica nelle scuole, attraverso percorsi formativi e concerti volti a diffondere la conoscenza del linguaggio universale della musica. Grazie a un protocollo d'intesa sottoscritto insieme all'Ufficio scolastico regionale per il Veneto Usrv e all'Istituto capofila l'Educandato statale 'San Benedetto' è stato stanziato un contributo annuale di 30 mila euro, che potrà essere prorogato anche per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026". (Rev)