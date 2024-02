Milano: emergenza inquinamento, dal Comune si chiedono tavoli con Regione e inasprimento misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi a Palazzo Marino una conferenza stampa durante la quale l'assessora all'ambiente Elena Grandi ha fatto un punto sulla situazione legata alla qualità dell'aria e alle misure antinquinamento. L'assessora ha sottolineato il fatto che "siamo in un momento di crisi: siamo a metà febbraio e abbiamo già avuto 22 giorni di sforamento dei limiti, c’e la gente che muore, i bambini con la bronchite cronica e gli anziani che muoiono cinque anni prima", motivo per cui secondo Grandi bisogna "istituire un tavolo di lavoro con Regione Lombardia, Comune di Milano e città metropolitana, scevro da ideologie, e ragionare su azioni che oggi non ci sono, per affrontare questa emergenza". Tra i punti affrontati da Grandi, la necessità di "inasprire le misure antismog, facendo scattare quelle di secondo livello dopo due giorni dal superamento dei limiti di inquinamento dell'aria, e quelle di primo dopo cinque giorni". (segue) (Rem)