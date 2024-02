Milano: emergenza inquinamento, dal Comune si chiedono tavoli con Regione e inasprimento misure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non abbiamo il coraggio - ha proseguito - di istituire e di lavorare sia in misure strutturali che emergenziali che siano concordate, non abbiamo modo di fare tanto di più". Tra le varie proposte, anche "quella di pensare di ridurre ulteriormente il chilometraggio del Movi-In (servizio che rappresenta una limitazione chilometrica alla circolazione dei veicoli più inquinanti, alternativa alle limitazioni temporali su fasce orarie e giornaliere, ndr), ma non è risolutivo se non lavoriamo a livello regionale". Grandi ha poi posto l'accento sull elevato numero di macchine che ogni giorno entrano a Milano: "600 mila macchine e la motivazione è che a livello sia regionale sia nazionale non si investe su infrastrutture di ferro" e, ha continuato Grandi "senza investimenti di questo tipo non si ridurrà il numero". (segue) (Rem)