Milano: emergenza inquinamento, dal Comune si chiedono tavoli con Regione e inasprimento misure (3)

- Su questo tema si è soffermata l'assessore all'ambiente, criticando "i continui incentivi a chi compra macchine Diesel", che dovrebbero "essere bloccati, non solo per Diesel ma per tutte, tranne per quelle elettriche". Altra proposta su cui la Giunta sta riflettendo è quella delle "Domeniche a piedi", giornate in cui non è consentito utilizzare le macchine. "Siamo in una fase di studio per capire come spalmare e fare una sperimentazione di luoghi in cui, a macchia di leopardo organizzare questo tipo di domeniche", ha concluso Grandi. (Rem)