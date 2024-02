Energia: Commissione Ue, 6,9 miliardi per incrementare fornitura di idrogeno rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, in base alle norme sugli aiuti di Stato dell'Ue, un terzo importante progetto di interesse comune europeo (Ipcei) per sostenere l'infrastruttura dell'idrogeno. Il progetto - si legge in una nota della Commissione europea - dovrebbe incrementare la fornitura di idrogeno rinnovabile, riducendo così la dipendenza dal gas naturale e contribuendo a raggiungere gli obiettivi del Green deal europeo e del piano Repower Eu. Denominato "Ipcei Hy2Infra", è stato preparato e notificato congiuntamente da sette Stati membri: Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia, che forniranno fino a 6,9 miliardi di euro di finanziamenti pubblici, che dovrebbero sbloccare 5,4 miliardi di euro di investimenti privati. Nell'ambito di questo Ipcei, 32 aziende con attività in uno o più Stati membri, comprese le piccole e medie imprese, parteciperanno a 33 progetti. (segue) (Beb)