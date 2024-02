Energia: Commissione Ue, 6,9 miliardi per incrementare fornitura di idrogeno rinnovabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ipcei Hy2Infra - si legge nella nota dell'esecutivo Ue - coprirà un'ampia parte della catena del valore dell'idrogeno sostenendo la realizzazione di 3,2 GW di elettrolizzatori su larga scala per la produzione di idrogeno rinnovabile; la realizzazione di condotte di trasmissione e distribuzione dell'idrogeno, nuove e riconvertite, per una lunghezza di circa 2.700 km; lo sviluppo di impianti di stoccaggio dell'idrogeno su larga scala con una capacità di almeno 370 GWh; e la costruzione di terminali di movimentazione e delle relative infrastrutture portuali per vettori di idrogeno organico liquido (Lohc) per gestire 6 mila tonnellate di idrogeno all'anno. I partecipanti collaboreranno inoltre all'interoperabilità e agli standard comuni per prevenire le barriere e facilitare la futura integrazione del mercato. (Beb)