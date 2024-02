Trasporti: assessore Roma, da giugno Maas a regime con tutti i servizi e gli sconti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'applicazione Mobilty as a service (Maas) sperimentata su un campione di utenti a novembre scorso e a oggi attiva "da giugno sarà a regime e partiranno tutte le scontistiche, le integrazioni tariffarie e gli altri servizi contemplati". Lo ha detto l’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, in occasione del convegno "Roma porta del Paese. Il Giubileo e la mobilità delle persone e delle merci dentro e verso la Capitale" promosso dalla Cgil e dalla Filt Cgil di Roma e del Lazio. “La piattaforma digitale - ha aggiunto garantirà la personalizzazione del trasporto” e “le persone potranno scegliere come viaggiare a seconda delle proprie esigenze, che spesso variano in base all’età. Inoltre, sarà integrato il cash back: le persone che sceglieranno di muoversi maggiormente con il Trasporto pubblico locale riceveranno indietro soldi e punti da spendere nei viaggi futuri”, ha concluso Patanè.(Rer)