Lombardia: Pollini (M5s), trovare una soluzione per la Pro Sus Sca

- Si è svolta oggi, nell'ambito dei lavori della IV Commissione Attività Produttive, l'audizione, rinviata alcune settimane fa, con i rappresentanti dei lavoratori della PRO SUS S.c.a di Vescovato (CR) e delle cooperative che prestano servizio all'azienda, azienda che vive da mesi una situazione di crisi. L'incontro è stato richiesto dal Movimento Cinque Stelle Lombardia. “È fondamentale - commenta Paola Pollini, consigliere regionale del M5s - che Regione Lombardia capisca che qui ci troviamo di fronte a trentacinque lavoratori (dipendenti delle cooperative che prestavano da anni servizio all'interno della Pro Sus) che sono senza lavoro e senza alcuna tutela, né paracadute sociale. Segnalo inoltre che, dopo quattro mesi di presidio, nella notte fra il 12 e il 13 febbraio sono stati fisicamente sgomberati dallo stabilimento i lavoratori della Pro Sus che scioperavano all'interno dell'azienda per manifestare la propria solidarietà ai colleghi. Sappiamo che, secondo i sindacati l'azienda è ancora in grado di produrre. Così come sappiamo che la proprietà abbia intenzione di cedere l'attività”, prosegue Pollini. (segue) (Com)