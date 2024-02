Lombardia: Pollini (M5s), trovare una soluzione per la Pro Sus Sca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che “l'Istituzione Regionale deve avere il compito di stabilire è se, a prescindere dal futuro dell'azienda, l'attuale proprietà sia concorde nel trovare una soluzione per questi trentacinque dipendenti i quali, lavorando tramite cooperativa, sono rimasti senza lavoro e senza tutele. Una soluzione deve essere trovata prima che la Pro Sus venga ceduta e subentri una nuova proprietà. Come? Secondo il M5s sono due i possibili scenari. Il primo riguarda l'internalizzazione dei dipendenti, compatibilmente con la procedura di composizione negoziata della crisi. Il secondo riguarda invece la formalizzazione delle clausole di salvaguardia per il subentrante. Tali clausole devono prevedere il ricollocamento dei 35 dipendenti a rischio o, in subordine, una soluzione congrua in relazione al contratto in essere. Ricordo infine, che nei giorni scorsi la questione è stata posta anche all'attenzione del Parlamento attraverso un'interrogazione della deputata Valentina Barzotti (M5s)”, conclude il consigliere. (Com)