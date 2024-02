Tim: Labriola, risultati in linea con gli obiettivi, chiusura con Kkr entro luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata odierna segna "un punto di svolta nella storia del gruppo" Tim, dato che la conference call di oggi è l'ultima della società “come siamo abituati a conoscerla”, ossia come “unica azienda integrata”. Esordisce così Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, che nel corso della conference call di presentazione dei risultati preliminari al 31 dicembre 2023 ha rassicurato sulle tempistiche della cessione della rete fissa al fondo statunitense Kkr, precisando che l’operazione verrà chiusa quasi sicuramente tra giugno e luglio e che, essendo il contratto con Kkr “vincolante”, “non c’è modo di saltare il closing”. Del resto, ha sottolineato l’Ad di Tim, il percorso di cessione dovrebbe essere abbastanza libero da ostacoli: il passaggio “più importante” è l’autorizzazione che si attende al livello europeo sulla creazione di un’eventuale “concentrazione” nel mercato, ma “io non prevedo grossi problemi perché la concentrazione è un fatto fisico”, per cui non appena arriverà il via libera dell’Antitrust si procederà con il closing. (segue) (Rin)