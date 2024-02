Tim: Labriola, risultati in linea con gli obiettivi, chiusura con Kkr entro luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spazio anche al capitolo Sparkle, la compagnia dei cavi intercontinentali per cui Tim ha ricevuto un’offerta di acquisto dal ministero dell’Economia che prevede due opzioni: un'offerta da circa 700 milioni di euro per rilevare il cento per cento della società, oppure il mantenimento da parte di Tim di una quota di minoranza, grazie alla quale l’operatore telefonico potrebbe ottenere un incasso maggiore, ma solo aspettando i frutti degli investimenti degli ultimi anni e, quindi, puntando sui dividendi futuri. Labriola ha chiarito che la richiesta di una “partecipazione di minoranza” del gruppo in Sparkle non è arrivata da Tim ma dal “potenziale acquirente”, appunto il Mef, il quale “non essendo un acquirente industriale, si sarebbe sentito più tranquillo con una partecipazione di minoranza che gli desse una mano”. (segue) (Rin)