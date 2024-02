Tim: Labriola, risultati in linea con gli obiettivi, chiusura con Kkr entro luglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivando poi ai risultati preliminari al 31 dicembre 2023, Labriola ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come “per la prima volta dal 2010” il gruppo abbia ottenuto “per due anni consecutivi risultati positivi in linea o superiori alla guidance”. Guardando i dati, Tim chiude l’esercizio 2023 con ricavi pari a 16,3 miliardi di euro, in aumento del 3,1 per cento sul 2022. Il margine operativo lordo (Ebitda) di gruppo si attesta a 6,4 miliardi di euro, in aumento del 5,7 per cento su base annua. Nel quarto trimestre, i ricavi da servizi del gruppo aumentano del 3 per cento su base annua a 4 miliardi di euro, grazie al contributo positivo del Brasile (+8,2 per cento) e del domestico (+1,2 per cento), che torna a crescere dopo 22 trimestri. (segue) (Rin)